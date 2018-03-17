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На TENAA появился смартфон ZTE V0920

Стало известно, что в базе данных TENAA был зарегистрирован новый смартфон компании ZTE, кодовое название которого V0920.

На TENAA появился смартфон ZTE V0920


Указано, что девайс оснащен 5,45-дюймовым дисплеем, разрешение которого 1440 x 720 пикселей. Касательно процессора данных нет, но вот об объеме памяти есть информация. Так известно, что модуль оперативной памяти предлагает 3 гигабайта свободного пространства, а на встроенном накопителе данных имеется 32 гигабайта.

На задней панели устройства ZTE V0920 расположился модуль основной камеры, при этом датчики расположены горизонтально. Разрешение этих сенсоров составляет 13 и 2 Мп, фронтальный модуль обладает разрешением в 5 Мп. Еще стоит отметить, что в пару к основной камере на задней панели установлен датчик сканирования подушечки пальца.

Управлять аппаратной системой будет операционная платформа Android 8.1 Oreo.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45
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