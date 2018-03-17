На TENAA появился смартфон ZTE V0920

Указано, что девайс оснащен 5,45-дюймовым дисплеем, разрешение которого 1440 x 720 пикселей. Касательно процессора данных нет, но вот об объеме памяти есть информация. Так известно, что модуль оперативной памяти предлагает 3 гигабайта свободного пространства, а на встроенном накопителе данных имеется 32 гигабайта.На задней панели устройства ZTE V0920 расположился модуль основной камеры, при этом датчики расположены горизонтально. Разрешение этих сенсоров составляет 13 и 2 Мп, фронтальный модуль обладает разрешением в 5 Мп. Еще стоит отметить, что в пару к основной камере на задней панели установлен датчик сканирования подушечки пальца.Управлять аппаратной системой будет операционная платформа Android 8.1 Oreo.