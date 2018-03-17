Влад Кадони устроил жениху Марины Тристановны жесткий допрос на Лобном месте

Сначала Ирина Александровна рассказала, что никаких заигрываний со стороны Александра к ней не поступало и была лишь переписка по поводу ее интервью. Однако позже оказалось, что избранник Абрамсон переписывается с Агибаловой ежедневно, желая друг другу хорошего дня и обмениваясь смайлами.Узнав об этом, Влад Кадони потребовал у Ковалевского, который явился в периметр, чтоб забрать Марину Тристановну в Воронеж, объяснений.В итоге спор между мужчинами получился очень жарким, поскольку ведущий телестройки хотел услышать четкие ответы на свои вопросы, а Александр считал, что не обязан ни перед кем оправдываться.