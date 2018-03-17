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Влад Кадони устроил жениху Марины Тристановны жесткий допрос на Лобном месте

Отношения между участницей телепроекта «Дом-2» Мариной Тристановной и ее воронежским женихом Александром Ковалевским выглядят очень странно. Вместе они провели несколько недель в Таиланде и уже думала о сожительстве, как мужчина вдруг решил пофлиртовать с другой «мамой» телестройки Ириной Агибаловой.

Влад Кадони устроил жениху Марины Тристановны жесткий допрос на Лобном месте

Сначала Ирина Александровна рассказала, что никаких заигрываний со стороны Александра к ней не поступало и была лишь переписка по поводу ее интервью. Однако позже оказалось, что избранник Абрамсон переписывается с Агибаловой ежедневно, желая друг другу хорошего дня и обмениваясь смайлами.

Узнав об этом, Влад Кадони потребовал у Ковалевского, который явился в периметр, чтоб забрать Марину Тристановну в Воронеж, объяснений.

В итоге спор между мужчинами получился очень жарким, поскольку ведущий телестройки хотел услышать четкие ответы на свои вопросы, а Александр считал, что не обязан ни перед кем оправдываться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:24
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