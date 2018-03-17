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Песня Ольги Бузовой «Wi-Fi» получила успех в фитнес-клубах

Своеобразный флешмоб устроили спортсмены и посетители фитнес-клубов на композицию Ольги Бузовой «Wi-Fi».

Родоначальником оказался футболист столичного «Локомотива» Ари, который делал силовые упражнения под популярную песню Бузовой. Затем эстафету подхватили другие посетители спортклубов.

Песня Ольги Бузовой «Wi-Fi» получила успех в фитнес-клубах

Недавно в Сети появился видеоролик, на котором под этот же хит тренируются мужчины различных возрастов, проделывая немыслимые движения в ритм музыки в тренажерном зале. Стоит отметить, что видео быстро распространяется в соцсетях, набирая огромную популярность.

Напоминаем, что лидером по количеству флешмобов пока является трек Ольги Бузовой «Мало половин». Таким количеством народных флешмобов не способен похвастаться ни один российский исполнитель. Кроме всего прочего, хоккеисты России и Казахстана отмечают каждую заброшенную шайбу движениями из танца «Мало половин».

А женская хоккейная сборная Казахстана даже исполнили после окончания матча танец на льду.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:17
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