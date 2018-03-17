Бывший избранник жены Мота рассказал, что она занималась эскортом

«Я молчал, так как не хотел лезть в чужие отношения. Но вчерашняя ситуация с Бузовой подтолкнула на откровение, потому что нельзя очернять человека, когда ты сам живешь во лжи», - подчеркнул Алан.

Напомним, что несколько дней назад Мот принял участие в YouTube-шоу, в котором решил остроумно пошутить над ведущей телепроекта «Дом-2» и популярной певицей. Однако его творчество сочли не только не смешным, но и оскорбительным.В своем Instagram она заявила, что не станет закрывать глаза на такие высказывания от мужчины и отметила, что тоже знает горькую правду о прошлом его супруги. Но этого так и не сделала, выйдя достойно из ситуации.Однако вместо нее о Марии Мельниковой решил рассказать ее бывший избранник Алан Камиров. Он записал небольшое видео, в котором отметил, что когда девушка начинала отношения с Мотом, то параллельно развлекалась с молодыми людьми из Киева. Более того, по его словам, об этом знают многие.Также он рассказал, что когда Маша состояла с ним в отношениях, то занималась эскортом и часто летала на Сейшелы под предлогом отдыха с родителями, но не предоставляя при этом никаких доказательств.Впрочем, буквально через пару часов после этого Камиров создал новый пост, в котором признался, что не собирался оскорблять семью Мота и уважительно к нему относится.