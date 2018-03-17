Наталья Ветлицкая набросилась на Армена Джигарханяна

В чем только общественность не обвиняла пианистку: и в воровстве, и в мошенничестве. Некоторые каналы выискивают новые подробности скандала, втягивают в него новые лица. После просмотра очередной передачи, посвященной Виталине, когда-то очень популярная певица Наталья Ветлицкая высказала и свою точку зрения.Программа Киры Прошутинской произвела на нее такое впечатление, что Наталья отозвалась о Виталине так: «Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня.» И пожелала той, чтобы полученный опыт не имел «непоправимых увечий». Насчет пианистки с Ветлицкой абсолютно согласилась и Алика Смехова.А вот именитого актера Наталья раскритиковала, сказав, что привлекать общественность к решению личных проблем – не по-мужски. И, «дожив до такого почтенного возраста», Джигарханян должен уметь сам разбираться со своими женами.Со стороны Виталины последовала благодарность в адрес поддержавших ее артисток: «Для меня очень важны ваши слова и эмоциональная поддержка, это придает уверенность в себе и веру в добро!»