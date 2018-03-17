АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Наталья Ветлицкая набросилась на Армена Джигарханяна

Наталья Ветлицкая, комментируя длительный скандал пары Джигарханян-Цымбалюк-Романовская, встала на защиту последней.

Наталья Ветлицкая набросилась на Армена Джигарханяна


В чем только общественность не обвиняла пианистку: и в воровстве, и в мошенничестве. Некоторые каналы выискивают новые подробности скандала, втягивают в него новые лица. После просмотра очередной передачи, посвященной Виталине, когда-то очень популярная певица Наталья Ветлицкая высказала и свою точку зрения.

Программа Киры Прошутинской произвела на нее такое впечатление, что Наталья отозвалась о Виталине так: «Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня.» И пожелала той, чтобы полученный опыт не имел «непоправимых увечий». Насчет пианистки с Ветлицкой абсолютно согласилась и Алика Смехова.

А вот именитого актера Наталья раскритиковала, сказав, что привлекать общественность к решению личных проблем – не по-мужски. И, «дожив до такого почтенного возраста», Джигарханян должен уметь сам разбираться со своими женами.

Со стороны Виталины последовала благодарность в адрес поддержавших ее артисток: «Для меня очень важны ваши слова и эмоциональная поддержка, это придает уверенность в себе и веру в добро!»
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Панин, обнажившись, высказался о русских
На TENAA появился смартфон ZTE V0920
В триллере о Петербурге главную роль сыграет
Jaguar F-type получит отделку R-Dynamic
Рок-группа "Пикник" стала участником ДТП с тремя
США: Walmart запатентовал роботов-пчёл для
Наталья Ветлицкая набросилась на Армена
Электрический кроссовер Audi e-tron оценили
Эксперты: Детская агрессия связана с недостатками
Сергей Трофимов считает, что он плохой отец
Алена Шишкова просит помочь ей набрать вес
Ксения Бородина вооружила свою «Прачечную»
Xiaomi отдаст новые смартфоны обладателям старых
В Kate Mobile закрыли функцию просмотра ленты
В сети обсуждают суровый челябинский электрокар
У Дарьи Пынзарь на Кипре заболел сын
Aston Martin хочет запатентовать новое название
Фолловеры высмеяли Анастасию Волочкову за грязную
За последний месяц цены на автомобили в России
Ольга Бузова показала фанатам, как проходили
Александра Гобозова разыскивают за неуплату
Ученые создали безопасную краску для волос из
Зрители «Дома-2» считают, что ток-шоу «Разбор» и
Найдены два россиянина, которых служба
Взрослые любители видеоигр не попадают под
Ученые рассказали о проблемах, которые вызывает
В США умер хакер, выдавший властям Брэдли Мэннинга
Влад Кадони устроил жениху Марины Тристановны
Песня Ольги Бузовой «Wi-Fi» получила успех в
В Чехии майнеры вырастили урожай криптопомидоров
Просмотреть все новости