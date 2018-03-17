АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Появились слухи, что Валерия Фрост ушла от Захара Саленко, чтобы вернуться в эскорт

Несколько недель назад стало известно о том, что экс-участники телепроекта «Дом-2» Захар Саленко и Валерия Фрост расстались. Причем инициатором разрыва стала именно девушка.

Она объяснила, что ей надоело ждать, пока возлюбленный все-таки встанет с дивана и начнет зарабатывать деньги.

Появились слухи, что Валерия Фрост ушла от Захара Саленко, чтобы вернуться в эскорт

Близкий друг ребят Тимур Гарафутдинов назвал совсем другую причину. По его словам, Лера уже думает о замужестве и детях, а Захар еще не готов к такому серьезному шагу.

Однако зрители считают, что на самом деле вся проблема в эскорте. Все дело в том, что до телестройки Фрост предоставляла интимные услуги за деньги. Придя в периметр, девушка бросила это дело, однако теперь ее популярность выросла и мужчины готовы платить ей гораздо больше денег, а потому она задумалась о возвращении.

Совмещать личную жизнь и эскорт очень сложно, да и Саленко вряд ли бы согласился делить ее с кем-то еще, а потому Лера решила вопрос кардинально – ушла от возлюбленного.

Но есть и те, кто считает эту версию ложной, по их мнению, после «Дома-2» Фрост пригласили работать сразу в несколько проектов и в деньгах она точно не нуждается.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Валерии и Иосифа Пригожина появился новый член
Обнаженные участницы «Дома-2» Валерия Голд и
Porsche поделилась видеороликом о своем могучем
Появились слухи, что Валерия Фрост ушла от Захара
В США самолет вынужденно приземлился из-за пса
Первым гостем нового youtube-шоу Басты станет
Amazon потратит на съемки сериала по мотивам
Агент Насти Рыбки подтвердил, что муж Ксении
Sony дарит желающим приставку PlayStation 4 и
На телепроекте «Дом-2» начался настоящий
Новости «Дом-2»: Саша Харитонова снялась в
Бывший инженер Lamborghini намерен собрать
В UMIDIGI рассказали о новом бюджетном смартфоне
Андрей Чуев и его молодая супруга Виктория
Китай успешно вывел на орбиту спутник
Ольга Бузова мстит супруге Мота из-за Тарасова и
Власти Китая решили присваивать гражданам
Одна из участниц «Холостяка» назвала Егора Крида
Фанаты умоляют уставшего Владимира Преснякова не
Песня про Ольгу Бузову от владикавказских
Oppo F7 оснастят 25-мегапиксельной фронтальной
Алла Пугачева обнародовала «банную» фотографию
Пользователи обсуждают возможность возведения
Ученые выяснили причины участившихся обильных
Фото Синди Кроуфорд в ванной впечатлило
Пользователи не верят рассказам Евгении
Александр Цекало заметно похорошел
Ольга Бузова планирует записать совместную
Российские вузы снабдят священниками и
Устройство GrayKey легко может взломать любой
Просмотреть все новости