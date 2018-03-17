Появились слухи, что Валерия Фрост ушла от Захара Саленко, чтобы вернуться в эскорт

Она объяснила, что ей надоело ждать, пока возлюбленный все-таки встанет с дивана и начнет зарабатывать деньги.Близкий друг ребят Тимур Гарафутдинов назвал совсем другую причину. По его словам, Лера уже думает о замужестве и детях, а Захар еще не готов к такому серьезному шагу.Однако зрители считают, что на самом деле вся проблема в эскорте. Все дело в том, что до телестройки Фрост предоставляла интимные услуги за деньги. Придя в периметр, девушка бросила это дело, однако теперь ее популярность выросла и мужчины готовы платить ей гораздо больше денег, а потому она задумалась о возвращении.Совмещать личную жизнь и эскорт очень сложно, да и Саленко вряд ли бы согласился делить ее с кем-то еще, а потому Лера решила вопрос кардинально – ушла от возлюбленного.Но есть и те, кто считает эту версию ложной, по их мнению, после «Дома-2» Фрост пригласили работать сразу в несколько проектов и в деньгах она точно не нуждается.