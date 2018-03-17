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Сергей Трофимов считает, что он плохой отец

Сергей Трофимов признался, что считает себя плохим отцом, потому что не может уделять детям достаточно времени.

Сергей Трофимов считает, что он плохой отец


Когда будущему отечественному певцу исполнилось три года, его родители развелись. И в следующий раз Сергей увидел своего отца почти через 30 лет: певец был тогда уже знаменитым и его отец пришел на концерт в надежде пообщаться. Как признался артист, зла на него он не держит, но отец так и не стал для Трофимова близким человеком.

У самого певца подрастает трое детей – дочь от первого брака и дочь и сын от второго. Женившись рано, вскоре артист стал папой. На то время он еще не успел понять, как надо воспитывать ребенка и оказался не готовым к рождению дочери. Прожив 15 лет в браке, он развелся с первой женой.

Во втором браке, став дважды отцом, Сергей Трофимов старается уделять сыну и дочери внимание. Но, как он сам признается, это у него получается плохо: частые гастроли, плотный рабочий график. Поэтому сам себя певец считает плохим родителем. Но уточняет, что, как только выпадает свободное время, он посвящает его общению со своей семьей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:00
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