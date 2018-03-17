Сергей Трофимов считает, что он плохой отец

Когда будущему отечественному певцу исполнилось три года, его родители развелись. И в следующий раз Сергей увидел своего отца почти через 30 лет: певец был тогда уже знаменитым и его отец пришел на концерт в надежде пообщаться. Как признался артист, зла на него он не держит, но отец так и не стал для Трофимова близким человеком.У самого певца подрастает трое детей – дочь от первого брака и дочь и сын от второго. Женившись рано, вскоре артист стал папой. На то время он еще не успел понять, как надо воспитывать ребенка и оказался не готовым к рождению дочери. Прожив 15 лет в браке, он развелся с первой женой.Во втором браке, став дважды отцом, Сергей Трофимов старается уделять сыну и дочери внимание. Но, как он сам признается, это у него получается плохо: частые гастроли, плотный рабочий график. Поэтому сам себя певец считает плохим родителем. Но уточняет, что, как только выпадает свободное время, он посвящает его общению со своей семьей.