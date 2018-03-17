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Первым гостем нового youtube-шоу Басты станет журналист Юрий Дудь

Популярный рэпер Василий Вакуленко (он же – Баста) решил организовать на канале YouTube выход нового шоу «GazLife». Первым гостем музыканта Вакуленко станет журналист, главред Sports.ru Юрий Дудь.

Первым гостем нового youtube-шоу Басты станет журналист Юрий Дудь


Рэпер Баста на своей страничке в Instagram сообщил о появлении на видеохостинге YouTube нового интернет-шоу, которое артист назвал «GazLife». Кроме анонса новоиспечённой программы Василий Вакуленко также раскрыл формат шоу.

- На программу будут приглашаться известные и знаменитые люди, которым пользователи смогут задавать любые вопросы, - таким образом Баста охарактеризовал своё интернет-«детище».

Более того, российский рэпер сообщил фолловерам, кто будет первым гостем в премьерном выпуске «GazLife». Первооткрывателем шоу станет видеоблогер, спортивный журналист, главный редактор ресурса Sports.ru Юрий Дудь. Как известно, Юрий сам ведёт авторское шоу «вДудь», поэтому юзеры весьма заинтересовались: как привыкший задавать вопросы Дудь поведёт себя, когда окажется в роли интервьюированного? Пользователи уже адресовали будущему гостю шоу немало каверзных вопросов, примерно таких, как Юрий сам задаёт гостям программы "вДудь".
ШоуБиз
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 18:14
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