Первым гостем нового youtube-шоу Басты станет журналист Юрий Дудь

Рэпер Баста на своей страничке в Instagram сообщил о появлении на видеохостинге YouTube нового интернет-шоу, которое артист назвал «GazLife». Кроме анонса новоиспечённой программы Василий Вакуленко также раскрыл формат шоу.- На программу будут приглашаться известные и знаменитые люди, которым пользователи смогут задавать любые вопросы, - таким образом Баста охарактеризовал своё интернет-«детище».Более того, российский рэпер сообщил фолловерам, кто будет первым гостем в премьерном выпуске «GazLife». Первооткрывателем шоу станет видеоблогер, спортивный журналист, главный редактор ресурса Sports.ru Юрий Дудь. Как известно, Юрий сам ведёт авторское шоу «вДудь», поэтому юзеры весьма заинтересовались: как привыкший задавать вопросы Дудь поведёт себя, когда окажется в роли интервьюированного? Пользователи уже адресовали будущему гостю шоу немало каверзных вопросов, примерно таких, как Юрий сам задаёт гостям программы "вДудь".