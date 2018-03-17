Алена Шишкова просит помочь ей набрать вес

Называя себя «кузнечиком», модель обращается к своим подписчикам и просит советов. И объясняет, что и питается она правильно, и любит вкусную и полезную пищу, но не может много съесть... Не влезает, и все тут.Алена – модель, поэтому тщательным образом следит за фигурой и питанием. А также является частым гостем в спортзалах. Но многие фанаты модели полагают, что без строгих и изнуряющих диет здесь не обошлось – слишком изможденный и худой у девушки вид. И до недавнего времени Шишкова никак не комментировала фигуру, пока не опубликовала этот пост и фото.Многие поклонники девушки по-доброму позавидовали ее такому быстрому обмену веществ и худобе. Масса людей дали советы по набору веса, а многие между делом спрашивали советов, как похудеть.