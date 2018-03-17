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Алена Шишкова просит помочь ей набрать вес

Алена Шишкова обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой дать ей дельные советы, чтобы она смогла набрать вес.
Алена Шишкова просит помочь ей набрать вес


Называя себя «кузнечиком», модель обращается к своим подписчикам и просит советов. И объясняет, что и питается она правильно, и любит вкусную и полезную пищу, но не может много съесть... Не влезает, и все тут.

Алена – модель, поэтому тщательным образом следит за фигурой и питанием. А также является частым гостем в спортзалах. Но многие фанаты модели полагают, что без строгих и изнуряющих диет здесь не обошлось – слишком изможденный и худой у девушки вид. И до недавнего времени Шишкова никак не комментировала фигуру, пока не опубликовала этот пост и фото.

Многие поклонники девушки по-доброму позавидовали ее такому быстрому обмену веществ и худобе. Масса людей дали советы по набору веса, а многие между делом спрашивали советов, как похудеть.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:45
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