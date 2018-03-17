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Агент Насти Рыбки подтвердил, что муж Ксении Бородиной когда-то изменял ей с другой

С тех пор, как известная телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина сообщила о том, что брак с Кураном Омаровым – большая ошибка, прошло уже около двух лет.

Однако поклонники все еще помнят то время, когда Ксюша рассказывала об изменах мужа, и о том, как по нескольку дней он не ночевал дома. А свою первую годовщину свадьбы звезда телестройки провела в компании подруг.

Агент Насти Рыбки подтвердил, что муж Ксении Бородиной когда-то изменял ей с другой

Спустя несколько месяцев инцидент все-таки решился, супруги решили не разводиться и продолжили демонстрировать всем свою безграничную любовь.

Сегодня Бородина предпочитает не вспоминать о том периоде жизни, ровно, как и сам Курбан Омаров. А ведь недавно мужчина сам поднял эту тему, заверив подписчиков, что никогда супруге не изменял, и чтобы доказать ей это даже согласился пройти полиграф.

И все бы хорошо, да только в Сети появилась информация, из-за которой в семье телеведущей вновь могут начаться конфликты. Речь идет о признании агента знаменитой эскортницы Насти Рыбки, который обеспечивал ее состоятельными клиентами.

Мужчина заявил, что некоторое время назад Настя обращалась к нему с просьбой подыскать для нее богатенького кавалера, и он как раз знал знал одного такого.

«Он был готов заплатить тысячу долларов. Триста из них вычитались как комиссионные за организацию встречи. Но потом клиент передумал, и я подогнал ему девушку, с которой развлекался муж Ксении Бородиной», - признался мужчина.

Стоит заметить, что благодаря Рыбке, которая сейчас находится на пике своей популярности, издав книгу с уроками, как соблазненить миллионера, Ксению вряд ли обойдет такое признание стороной, к тому же, когда они касаются ее мужа.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:46
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