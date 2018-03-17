АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

На телепроекте «Дом-2» начался настоящий свадебный переполох

Ни для кого не секрет, что с наступлением весны у многих людей обостряются чувства, и участники телепроекта «Дом-2» не исключение. Буквально за несколько дней практически у всех них начался свадебный переполох.

Так, побывавшая в объятьях у большей части парней периметра Александра Шева вдруг захотела сыграть с Андреем Денисовым сейшельскую свадьбу. Причем молодой человек настолько был шокировал желанием избранницей, что буквально не нашел, что сказать.

На телепроекте «Дом-2» начался настоящий свадебный переполох

Переизбыток чувств также демонстрируют и Марина Африкантова с Романом Капаклы. Еще на Поляне они готовы были навсегда распрощаться с друг другом, однако по приезду на Остров любви их отношения стали идеальными.

Даже у жениха Марины Тристановны пробудилось желание жениться, а потому тот приехал прямо на Поляну и публично стал просить ее руки и сердца.

Не отставать решил и Илья Яббаров, который сбежал от якобы беременной от него Ольги Жариковой к Алене Савкиной, и уже через несколько дней стал рассказывать о предстоящей свадьбе и покупке квартиры на окраине Москвы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Валерии и Иосифа Пригожина появился новый член
Обнаженные участницы «Дома-2» Валерия Голд и
Porsche поделилась видеороликом о своем могучем
Появились слухи, что Валерия Фрост ушла от Захара
В США самолет вынужденно приземлился из-за пса
Первым гостем нового youtube-шоу Басты станет
Amazon потратит на съемки сериала по мотивам
Агент Насти Рыбки подтвердил, что муж Ксении
Sony дарит желающим приставку PlayStation 4 и
На телепроекте «Дом-2» начался настоящий
Новости «Дом-2»: Саша Харитонова снялась в
Бывший инженер Lamborghini намерен собрать
В UMIDIGI рассказали о новом бюджетном смартфоне
Андрей Чуев и его молодая супруга Виктория
Китай успешно вывел на орбиту спутник
Ольга Бузова мстит супруге Мота из-за Тарасова и
Власти Китая решили присваивать гражданам
Одна из участниц «Холостяка» назвала Егора Крида
Фанаты умоляют уставшего Владимира Преснякова не
Песня про Ольгу Бузову от владикавказских
Oppo F7 оснастят 25-мегапиксельной фронтальной
Алла Пугачева обнародовала «банную» фотографию
Пользователи обсуждают возможность возведения
Ученые выяснили причины участившихся обильных
Фото Синди Кроуфорд в ванной впечатлило
Пользователи не верят рассказам Евгении
Александр Цекало заметно похорошел
Ольга Бузова планирует записать совместную
Российские вузы снабдят священниками и
Устройство GrayKey легко может взломать любой
Просмотреть все новости