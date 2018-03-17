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Новости «Дом-2»: Саша Харитонова снялась в откровенной фотосессии, а Лиза Триандафилиди удалила фото с Чайчицем

Среди последних новостей с реалити-шоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди, которая удалила из Instagram совместные фото с Алексеем Чайчицем и Саша Харитонова, снявшаяся в откровенной фотосессии.

Экс-участница телестройки Александра Хартонова опубликовала в Instagram несколько свежих фото, на которых предстала в нижнем белье и без него.

Новости «Дом-2»: Саша Харитонова снялась в откровенной фотосессии, а Лиза Триандафилиди удалила фото с Чайчицем

Пользователи пришли к единому мнению, что девушка выглядит чрезвычайно привлекательно, красиво и нежно. Не обошлось и без хейтеров, которые едко поинтересовались, откуда у Харитоновой взялась тяга к обнажению.

Новости «Дом-2»: Саша Харитонова снялась в откровенной фотосессии, а Лиза Триандафилиди удалила фото с Чайчицем

Лиза Триандафилиди удалила из соцсети все совместные снимки с Чайчицем и пользователи решили, что отношения молодых людей подошли к финалу.

Алексей сейчас отдыхает в родном Минске, а Лиза 19 марта будет операцию. Официальных заявлений о расставании пара пока не сделала.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:39
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