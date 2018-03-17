Новости «Дом-2»: Саша Харитонова снялась в откровенной фотосессии, а Лиза Триандафилиди удалила фото с Чайчицем

Экс-участница телестройки Александра Хартонова опубликовала в Instagram несколько свежих фото, на которых предстала в нижнем белье и без него.Пользователи пришли к единому мнению, что девушка выглядит чрезвычайно привлекательно, красиво и нежно. Не обошлось и без хейтеров, которые едко поинтересовались, откуда у Харитоновой взялась тяга к обнажению.Лиза Триандафилиди удалила из соцсети все совместные снимки с Чайчицем и пользователи решили, что отношения молодых людей подошли к финалу.Алексей сейчас отдыхает в родном Минске, а Лиза 19 марта будет операцию. Официальных заявлений о расставании пара пока не сделала.