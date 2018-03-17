Андрей Чуев и его молодая супруга Виктория отправились отдыхать на Гоа

«Вызываешь интерес и уважение, мужик...», «Чуев молодец! Жена красотка и видосики классные снимаешь», «Вы молодец!!! В вас ооочень много мужества!!! Увы таких сейчас мало людей(», «Андрей ты молодец! раньше честно раздражал....но сейчас ты молодчинка!!!!счастья Вам крепкого здоровья!!!!», - пишут ему фанаты.

Стоит отметить, что многие пользователи Сети считают молодого человека неудачником и аферистом, поэтому тот постоянно пытается доказать обратное, рассказывая, что живет в свое удовольствие и ни в чем не нуждается.И если подумать, то у Чуева действительно складывается все очень хорошо: у него юная и красивая жена, несколько дом в Подмосковье, хорошая машина и процветающий бизнес. Несколько раз в году он отдыхает на популярных дорогих курортах, а также оплачивает проживание бабушки в пансионате.Помимо этого, он старается дать нужный посыл и своим поклонникам, нередко сопровождая публикации мотивационными постами. В них Андрей старается донести, что не стоит сидеть около своих компьютеров и тратить время на просмотры того, как живут другие люди, а необходимо начать делать так, чтоб собственная жизнь стала немного лучше.