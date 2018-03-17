Ольга Бузова мстит супруге Мота из-за Тарасова и Костенко

Впрочем, многие пользователи Сети уверены, что теледива давно ждала удобного момента, чтобы унизить девушку.Бытует мнение, что когда Ольга еще состояла в браке с Дмитрием Тарасовым, а супруга Мота была ее близкой подругой, та прекрасно знала о том, что футболист изменяет Бузовой с Анастасией Костенко и скрывала эту информацию.Теперь, по словам поклонников, Бузова мстит ей за это. Судя по всему, девушка до сих пор не может оправиться от разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым.