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Ольга Бузова мстит супруге Мота из-за Тарасова и Костенко

Как стало известно, Ольга Бузова ответила на оскорбления Мота, заявив, что его жену уличали в саунах с другими мужчинами, а также она была сотрудницей эскорта.

Впрочем, многие пользователи Сети уверены, что теледива давно ждала удобного момента, чтобы унизить девушку.

Ольга Бузова мстит супруге Мота из-за Тарасова и Костенко

Бытует мнение, что когда Ольга еще состояла в браке с Дмитрием Тарасовым, а супруга Мота была ее близкой подругой, та прекрасно знала о том, что футболист изменяет Бузовой с Анастасией Костенко и скрывала эту информацию.

Теперь, по словам поклонников, Бузова мстит ей за это. Судя по всему, девушка до сих пор не может оправиться от разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:55
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