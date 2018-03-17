Фанаты умоляют уставшего Владимира Преснякова не покидать сцену

"Иногда возникает мысль, что я повторяюсь, сам у себя ворую. И как результат, я не то, чтобы стал стыдиться, мне просто стало не интересно все это делать. Но, конечно, концерты, это совсем другое", - пояснил 49-летний исполнитель.

Владимир не является тем человеком, который с радостью рассказывает о личном, но в этот раз он решил откровенно поговорить об этом. Тема коснулась его творческой деятельности, от которой артист, как оказалось, порой серьёзно устаёт, да так сильно, что мысли об уходе со сцены начали преследовать его по пятам.Пресняков рассказал, что в его музыкальной копилке как автора иногда появляются такие песни, смысл которых понять не в силах никто. Ему остаётся надеется, что через тысячи лет его работы будут более понятны российскому слушателю.Владимир добавил, что фанаты сильно способствуют тому, чтобы он не бросал музыку и продолжал радовать их своим творчеством. С этим пожеланием они обращались к певцу множество раз.