Песня про Ольгу Бузову от владикавказских таксистов взорвала все соцсети

«Как вам такой жених?», - поинтересовалась у своих подписчиков Оля.

«Прикол! Отожгли мужички!», «Вот это я понимаю... шутки должны быть добрые. Очень позитивное видео», «Красота!!!!Находчивые парни!», «Ржал до слёз, большой респект мужчине!!!», «Это шедевр», «Завидный жених!) талантливый!) артистичный!)», - пишут они в комментариях.

Так, в своем микроблоге девушка разместила небольшой ролик, на котором двое таксистов из Владикавказа поют песню про нее.Все дело в том, что на видео мужчины говорят о якобы будущей свадьбе Бузовой и простого таксиста, а потом один из них начинает петь «оду любви» для нее.Стоит отметить, что многим фанатам понравился юмористический ролик, они от души посмеялись с находчивых таксистов и пожелали певице побольше таких веселых поклонников.