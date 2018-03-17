АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Песня про Ольгу Бузову от владикавказских таксистов взорвала все соцсети

Не секрет, что телеведущая и певица Ольга Бузова очень популярна и имеет огромную армию фанатов по всему миру. Причем возрастная категория у них самая разная: от маленьких детей, до взрослых и состоявшихся мужчин и женщин.

Так, в своем микроблоге девушка разместила небольшой ролик, на котором двое таксистов из Владикавказа поют песню про нее.

Песня про Ольгу Бузову от владикавказских таксистов взорвала все соцсети

«Как вам такой жених?», - поинтересовалась у своих подписчиков Оля.

Все дело в том, что на видео мужчины говорят о якобы будущей свадьбе Бузовой и простого таксиста, а потом один из них начинает петь «оду любви» для нее.

Стоит отметить, что многим фанатам понравился юмористический ролик, они от души посмеялись с находчивых таксистов и пожелали певице побольше таких веселых поклонников.

«Прикол! Отожгли мужички!», «Вот это я понимаю... шутки должны быть добрые. Очень позитивное видео», «Красота!!!!Находчивые парни!», «Ржал до слёз, большой респект мужчине!!!», «Это шедевр», «Завидный жених!) талантливый!) артистичный!)», - пишут они в комментариях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Чуев и его молодая супруга Виктория
Китай успешно вывел на орбиту спутник
Ольга Бузова мстит супруге Мота из-за Тарасова и
Власти Китая решили присваивать гражданам
Одна из участниц «Холостяка» назвала Егора Крида
Фанаты умоляют уставшего Владимира Преснякова не
Песня про Ольгу Бузову от владикавказских
Oppo F7 оснастят 25-мегапиксельной фронтальной
Алла Пугачева обнародовала «банную» фотографию
Пользователи обсуждают возможность возведения
Ученые выяснили причины участившихся обильных
Фото Синди Кроуфорд в ванной впечатлило
Пользователи не верят рассказам Евгении
Александр Цекало заметно похорошел
Ольга Бузова планирует записать совместную
Российские вузы снабдят священниками и
Устройство GrayKey легко может взломать любой
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье вырос
Дизайнер Ольги Бузовой танцует лучше Волочковой
Ученые считают сахарозаменитель вредным для
Настя Балинская и Алексей Кудряшов примут участие
Новый хэтчбек Kia K2S полностью рассекретили в
Other World Computing анонсировала продажи
Ксения Бородина потроллила своих советчиков
Шэрон Стоун показала свой шикарный дом
Невеста Криштиану Роналду поразила Instagram
Зрители считают, что Елена Хромина превратилась
FIFA заработала в 2017 году на $300 млн больше,
Samsung дает возможность замены смартфона в
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский растрогали
Просмотреть все новости