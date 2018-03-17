Пользователи обсуждают возможность возведения памятника Ольге Бузовой

Многие из поклонников Ольги Бузовой стремятся удивить других оригинальностью в выражении чувств, и если ранее один из них сделала себе татуировку с изображением Ольги, то следующий решил поставить кумиру памятник в Подмосковье.Автор проекта не поделала называть свое имя, но рассказал пользователям, что намерен добиться разрешение на возведение памятника в Московской области и его даже не пугают сложности со сбором необходимых документов.Остальные пользователи сомневаются, что у мужчины получится добиться разрешения на установку памятника, но восхищаются самим фактом такой невероятной популярности Ольги Бузовой.