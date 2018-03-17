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Пользователи обсуждают возможность возведения памятника Ольге Бузовой

Упорство и трудолюбие ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой привели ее на вершину Олимпа отечественного шоу-бизнеса, и один из фанатов знаменитости решил увековечить в памятнике такой достойный пример.

Многие из поклонников Ольги Бузовой стремятся удивить других оригинальностью в выражении чувств, и если ранее один из них сделала себе татуировку с изображением Ольги, то следующий решил поставить кумиру памятник в Подмосковье.

Пользователи обсуждают возможность возведения памятника Ольге Бузовой

Автор проекта не поделала называть свое имя, но рассказал пользователям, что намерен добиться разрешение на возведение памятника в Московской области и его даже не пугают сложности со сбором необходимых документов.

Остальные пользователи сомневаются, что у мужчины получится добиться разрешения на установку памятника, но восхищаются самим фактом такой невероятной популярности Ольги Бузовой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:19
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