В сети обсуждают суровый челябинский электрокар

В частности, кто-то из жителей Челябинска запечатлел автомобиль из-под капота которого тянется провод к электрической розетке. При рассмотрении фотографии становится ясно, что электро-розетку спустили из одного из окон многоэтажного дома.Данная фотография вызвала бурные обсуждения среди пользователей интернета. В частности, одни назвали старый автомобиль челябинским Tesla, а другие пришли к выводу, что таким образом хозяин машины прогревает двигатель, отмечая, что у них тоже практикуют аналогичный метод подогрева. Также остроумные пользователи отметили, что если протянуть тройную розетку, то можно будет подогревать несколько автомобилей одновременно. Авторы опубликованной фотографии призывают и других пользователей оставлять комментарии под снимком, которому дали название «суровый челябинский электрокар».