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В сети обсуждают суровый челябинский электрокар

Накануне в социальных сетях интернета была опубликована интересная фотография, на которой запечатлён старый автомобиль припаркованный на углу жилого дома в Челябинске. Вряд ли этот автомобиль привлёк к себе внимание если бы из-под его капота не тянулся шнур к электрической розетке.

В сети обсуждают суровый челябинский электрокар


В частности, кто-то из жителей Челябинска запечатлел автомобиль из-под капота которого тянется провод к электрической розетке. При рассмотрении фотографии становится ясно, что электро-розетку спустили из одного из окон многоэтажного дома.

Данная фотография вызвала бурные обсуждения среди пользователей интернета. В частности, одни назвали старый автомобиль челябинским Tesla, а другие пришли к выводу, что таким образом хозяин машины прогревает двигатель, отмечая, что у них тоже практикуют аналогичный метод подогрева. Также остроумные пользователи отметили, что если протянуть тройную розетку, то можно будет подогревать несколько автомобилей одновременно. Авторы опубликованной фотографии призывают и других пользователей оставлять комментарии под снимком, которому дали название «суровый челябинский электрокар».
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Добавил: Алина Сегодня, 21:00
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