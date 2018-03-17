АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Найдены два россиянина, которых служба безопасности ЧВК «Вагнер» держит «на контейнере»

Появились подтверждения информации о судьбе россиян Николае Хитеве и Игоре Швецове. Ранее ряд СМИ сообщали, что бойцы ЧВК «Вагнер» удерживают двух человек и пытают за утечку информации. Также появились фото задержанных бойцов, их опубликовало Федеральное агентство новостей.

Найдены два россиянина, которых служба безопасности ЧВК «Вагнер» держит «на контейнере»

Напомним, что ряд украинских и российских СМИ сообщали о пропаже жителей Свердловской области – Хитева и Швецова 1992 и 1978 года рождения соответственно. Предполагалось, что мужчин задержала служба безопасности ЧВК в связи с утечками данных о потерях при столкновениях с силами международной коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Инцидент произошел в ночь на 8 февраля. По словам обозревателя Максима Калашникова, в «Вагнере» с «пристрастием» ищут тех, кто передал данные о погибших. Он добавил, что служба безопасности «свирепствует», посадив людей «в контейнер».

Блогер Алексей Навальный также подключился к этому расследованию, на YouTube-канале появилась с подробностями этой истории. Сотрудники канала Навального сообщили, что Хитев и Швецов пропали, их родственники подтвердили – домой мужчины не вернулись. Есть информация, что Швецова уже нет в живых. Об этом изданию украинской Интернет-газете «Знак» рассказал его сосед из населенного пункта Кедровый.

«Ребята вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он — никто ничего не говорит», - посетовал мужчина.

Многие СМИ заявляют, что жизнь задержанных находится под угрозой. Американское издание Archy World News сообщило, что Хитев и Швецов подверглись жестокому избиению, получили серьезные увечья. Журналисты Федерального агентства новостей ведут расследование о судьбе людей из «Вагнера».
Политика
Добавил: admin Сегодня, 20:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фолловеры высмеяли Анастасию Волочкову за грязную
За последний месяц цены на автомобили в России
Ольга Бузова показала фанатам, как проходили
Александра Гобозова разыскивают за неуплату
Ученые создали безопасную краску для волос из
Зрители «Дома-2» считают, что ток-шоу «Разбор» и
Найдены два россиянина, которых служба
Взрослые любители видеоигр не попадают под
Ученые рассказали о проблемах, которые вызывает
В США умер хакер, выдавший властям Брэдли Мэннинга
Влад Кадони устроил жениху Марины Тристановны
Песня Ольги Бузовой «Wi-Fi» получила успех в
В Чехии майнеры вырастили урожай криптопомидоров
Volkswagen начнет выпуск в РФ нового «народного
Бывший избранник жены Мота рассказал, что она
У Валерии и Иосифа Пригожина появился новый член
Обнаженные участницы «Дома-2» Валерия Голд и
Porsche поделилась видеороликом о своем могучем
Появились слухи, что Валерия Фрост ушла от Захара
В США самолет вынужденно приземлился из-за пса
Первым гостем нового youtube-шоу Басты станет
Amazon потратит на съемки сериала по мотивам
Агент Насти Рыбки подтвердил, что муж Ксении
Sony дарит желающим приставку PlayStation 4 и
На телепроекте «Дом-2» начался настоящий
Новости «Дом-2»: Саша Харитонова снялась в
Бывший инженер Lamborghini намерен собрать
В UMIDIGI рассказали о новом бюджетном смартфоне
Андрей Чуев и его молодая супруга Виктория
Китай успешно вывел на орбиту спутник
Просмотреть все новости