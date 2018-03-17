Найдены два россиянина, которых служба безопасности ЧВК «Вагнер» держит «на контейнере»

Появились подтверждения информации о судьбе россиян Николае Хитеве и Игоре Швецове. Ранее рядсообщали, что бойцы ЧВК «Вагнер» удерживают двух человек и пытают за утечку информации. Также появились фото задержанных бойцов, их опубликовало Федеральное агентство новостей.Напомним, что ряд украинских и российских СМИ сообщали о пропаже жителей Свердловской области – Хитева и Швецова 1992 и 1978 года рождения соответственно. Предполагалось, что мужчин задержала служба безопасности ЧВК в связи с утечками данных о потерях при столкновениях с силами международной коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Инцидент произошел в ночь на 8 февраля. По словам обозревателя Максима Калашникова, в «Вагнере» с «пристрастием» ищут тех, кто передал данные о погибших. Он добавил, что служба безопасности «свирепствует», посадив людей «в контейнер».Блогер Алексей Навальный также подключился к этому расследованию, на YouTube-канале появилась с подробностями этой истории. Сотрудники канала Навального сообщили, что Хитев и Швецов пропали, их родственники подтвердили – домой мужчины не вернулись. Есть информация, что Швецова уже нет в живых. Об этом изданию украинской Интернет-газете «Знак» рассказал его сосед из населенного пункта Кедровый.«Ребята вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он — никто ничего не говорит», - посетовал мужчина.Многие СМИ заявляют, что жизнь задержанных находится под угрозой. Американское издание Archy World News сообщило, что Хитев и Швецов подверглись жестокому избиению, получили серьезные увечья. Журналисты Федерального агентства новостей ведут расследование о судьбе людей из «Вагнера».