Фото Синди Кроуфорд в ванной впечатлило подписчиков

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала накануне фотографию, сделанную в ванной комнате. Синди только что приняла душ, представ в одном лишь халате и полотенцем на голове.Кроуфорд доказала, что может выглядеть привлекательно не только с экранов телевизоров и на красных дорожках, но и в повседневной жизни, когда отсутствует красивая одежда, бижутерия и массивный мейкап. Это оценили её фанаты, поставив под фото 65 тысяч "лайков", а количество комментариев перевалило за четыре сотни. Уже в который раз поклонники восторгаются красотой Синди, которая радует их на протяжении многих-многих лет.