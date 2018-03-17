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Фото Синди Кроуфорд в ванной впечатлило подписчиков

Американская модель, актриса и телеведущая Синди Кроуфорд даже в свои 52 года выглядит великолепно, и для этого ей не обязательно наносить толстый слой макияжа.

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала накануне фотографию, сделанную в ванной комнате. Синди только что приняла душ, представ в одном лишь халате и полотенцем на голове.

Фото Синди Кроуфорд в ванной впечатлило подписчиков

Кроуфорд доказала, что может выглядеть привлекательно не только с экранов телевизоров и на красных дорожках, но и в повседневной жизни, когда отсутствует красивая одежда, бижутерия и массивный мейкап. Это оценили её фанаты, поставив под фото 65 тысяч "лайков", а количество комментариев перевалило за четыре сотни. Уже в который раз поклонники восторгаются красотой Синди, которая радует их на протяжении многих-многих лет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:11
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