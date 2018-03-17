Алла Пугачева обнародовала «банную» фотографию без макияжа

Фанаты, привыкшие к образу Примадонны при ярком макияже, всегда несколько торопеют, когда видят ее без оного. А Алла Борисовна дама без комплексов – часто выдает подобные кадры своим подписчикам.Так было и в этот раз: певица, основательно подготовившись к выборам, сфотографировалась и опубликовала фото. Так и подписала: «С легким паром! Завтра с чистой совестью пойду на выборы».Подписчики ее не сразу узнали, кто-то перепутал ее со старшей дочерью. Были негативные комментарии по поводу отдельных поддельных «конструкций». Но в целом Алла Пугачева без макияжа своим истинным поклонникам показалась прежде всего милой. «Настоящая и открытая», «Молодец! Вот это стержень», «Красоту ничем не испортишь, а чище сделаешь» - такими и подобными комментариями отметились фанаты на страничке Примадонны.