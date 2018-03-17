За последний месяц цены на автомобили в России поменяли 17 компаний

Одной из этих компаний оказалась BMW. Она увеличила ценники кроссоверов X3, а также X6 на 2,8% и 3,3% соответственно. За минувший месяц автомобильный бренд Kia обновил линейку комплектаций версий Rio X-Line, Picanto, Sportage. Были добавлены более дорогие модели. Это повысило средние расценки на данные версии. За отчетный период Hyundai увеличила стоимость Creta от 0,2% до 0,7%. Расценки на модели Tuscon выросли от 0,5% до 0,7%.В свою очередь китайская Chery дополнила имеющуюся гамму комплектаций вседорожника Tiggo 5 версией Luxury Plus CVT. Это спровоцировало увеличение средней стоимости данной версии на 0,9%. Автомобильный бренд Ford увеличил расценки на версию Focus от 0,8% до 1,4%.