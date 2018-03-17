Ольга Бузова планирует записать совместную композицию с Мадонной

В числе прочих, местных представителей СМИ интересовал вопрос, с кем из существующих поп-звезд хотела бы выступить в паре Ольга Бузова.Ведущая «Дом-2» ответила, что среди отечественных исполнителей ей никто не интересен в качестве напарника, а вот из зарубежных Бузова уже давно признает лишь Бритни Спирс и Мадонну.Как подметили некоторые пользователи, Ольга Бузова особое предпочтение отдает именно Мадонне, с которой можно сказать «списала» и свой собственный образ.Зная напористость отечественной теледивы можно быть уверенным, что не за горами исполнение общего хита Бузовой и мадонны. Осталось подождать, когда его кто-то напишет для них.