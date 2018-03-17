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Ольга Бузова планирует записать совместную композицию с Мадонной

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова собирается на гастроли в Таллинн и в преддверии своего выступления поговорила с журналистами.

В числе прочих, местных представителей СМИ интересовал вопрос, с кем из существующих поп-звезд хотела бы выступить в паре Ольга Бузова.

Ольга Бузова планирует записать совместную композицию с Мадонной

Ведущая «Дом-2» ответила, что среди отечественных исполнителей ей никто не интересен в качестве напарника, а вот из зарубежных Бузова уже давно признает лишь Бритни Спирс и Мадонну.

Как подметили некоторые пользователи, Ольга Бузова особое предпочтение отдает именно Мадонне, с которой можно сказать «списала» и свой собственный образ.

Ольга Бузова планирует записать совместную композицию с Мадонной

Зная напористость отечественной теледивы можно быть уверенным, что не за горами исполнение общего хита Бузовой и мадонны. Осталось подождать, когда его кто-то напишет для них.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:49
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