В Чехии майнеры вырастили урожай криптопомидоров

Когда работают фермы по майнингу криптовалюты, они выделяют много тепла. Эту их особенность и предложил использовать один из учредителей криптобиржи NakamotoX Камиль Брейха. И презентовал новый бизнес-проект Agritechture. Суть его в том, что Брейха собирается майнить биткоины на криптобирже с небольшими дополнениями, а именно – спецкорпусами. Они позволят отводить излучаемое тепло в теплицы.Культивация урожая выделяемым криптофермами теплом замыкает петлю энергетического цикла, поскольку для майнинга криптовалюты используется энергия, получаемая из биоотходов.