В Чехии майнеры вырастили урожай криптопомидоров
В Чехии майнеры криптовалюты на майнинговой ферме вырастили первый урожай криптопомидоров.
Когда работают фермы по майнингу криптовалюты, они выделяют много тепла. Эту их особенность и предложил использовать один из учредителей криптобиржи NakamotoX Камиль Брейха. И презентовал новый бизнес-проект Agritechture. Суть его в том, что Брейха собирается майнить биткоины на криптобирже с небольшими дополнениями, а именно – спецкорпусами. Они позволят отводить излучаемое тепло в теплицы.
Культивация урожая выделяемым криптофермами теплом замыкает петлю энергетического цикла, поскольку для майнинга криптовалюты используется энергия, получаемая из биоотходов.
Когда работают фермы по майнингу криптовалюты, они выделяют много тепла. Эту их особенность и предложил использовать один из учредителей криптобиржи NakamotoX Камиль Брейха. И презентовал новый бизнес-проект Agritechture. Суть его в том, что Брейха собирается майнить биткоины на криптобирже с небольшими дополнениями, а именно – спецкорпусами. Они позволят отводить излучаемое тепло в теплицы.
Культивация урожая выделяемым криптофермами теплом замыкает петлю энергетического цикла, поскольку для майнинга криптовалюты используется энергия, получаемая из биоотходов.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:15