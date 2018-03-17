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Volkswagen начнет выпуск в РФ нового «народного кроссовера»

Герберт Дисс, являющийся главой немецкого автоконцерна Volkswagen, накануне заявил, что в Российской Федерации накануне появится новое транспортное средство.

Volkswagen начнет выпуск в РФ нового «народного кроссовера»


В данном случае речь идёт в отношении «Volk-SUV» либо «народного внедорожника». Производство транспортного средства наладят в Калуге. Данный внедорожник в модельном ряду немецкого автопроизводителя расположится ниже версии Volkswagen Tiguan. Интересным является тот факт, что автомобиль предназначен не только для Российской Федерации, но также для Восточной Европы. Имеется вероятность, что новинка будет иметь название Tharu либо Tarek. Раньше считали, что новое транспортное средство станет переработанной версией чешского современного кроссовера Skoda Karoq. Однако это в итоге оказалось не так.

Пока технические параметры автомобиля держатся в секрете. «Народный кроссовер» будет построен на платформе MQB. Производство авто для РФ начнётся в 2020 году.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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