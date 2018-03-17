Дизайнер Ольги Бузовой лучше Волочковой

Белла Потёмкина активно следит за всеми трендами моды и не только в области одежды. Так, например, по завершении показа новой коллекции, прошедшей на Mercedes-Benz Fashion Week, дизайнер позволила поклонникам заглянуть за кулисы.Девушка продемонстрировала потенциальным клиентам сам процесс создания коллекции, начиная от зарождения идеи. Бэлла хотела показать, что платья фиолетовых тонов появились под композицию Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Однако в отличие от других знаменитостей шоу-бизнеса, которые буквально восприняли «синий» в названии, стараясь изобразить пьяных людей, Белла проделала несколько движений из балета.В частности она продемонстрировала фуэте. Учитывая, что с момента ее занятия танцами прошло уже довольно много времени, получилось немного неуклюже, однако поклонники подчеркнули, что она всё же лучше, чем «престарелая Волочкова».Беллу Потёмкину сразу же сравнили с Матильдой Кшесинской с её известными 32 фуэте, так как только их дизайнер и выполнила. Таким образом, она поддержала короля отечественной эстрады, который также присутствовал на неделе моды.