АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Дизайнер Ольги Бузовой лучше Волочковой

Известный дизайнер Белла Потёмкина удивила поклонников своими навыками в балете. Продемонстрировать танец она решила под новую песню Филиппа Киркорова.

Белла Потёмкина активно следит за всеми трендами моды и не только в области одежды. Так, например, по завершении показа новой коллекции, прошедшей на Mercedes-Benz Fashion Week, дизайнер позволила поклонникам заглянуть за кулисы.

Дизайнер Ольги Бузовой лучше Волочковой

Девушка продемонстрировала потенциальным клиентам сам процесс создания коллекции, начиная от зарождения идеи. Бэлла хотела показать, что платья фиолетовых тонов появились под композицию Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Однако в отличие от других знаменитостей шоу-бизнеса, которые буквально восприняли «синий» в названии, стараясь изобразить пьяных людей, Белла проделала несколько движений из балета.

В частности она продемонстрировала фуэте. Учитывая, что с момента ее занятия танцами прошло уже довольно много времени, получилось немного неуклюже, однако поклонники подчеркнули, что она всё же лучше, чем «престарелая Волочкова».

Беллу Потёмкину сразу же сравнили с Матильдой Кшесинской с её известными 32 фуэте, так как только их дизайнер и выполнила. Таким образом, она поддержала короля отечественной эстрады, который также присутствовал на неделе моды.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Устройство GrayKey легко может взломать любой
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье вырос
Дизайнер Ольги Бузовой лучше Волочковой
Ученые считают сахарозаменитель вредным для
Настя Балинская и Алексей Кудряшов примут участие
Новый хэтчбек Kia K2S полностью рассекретили в
Other World Computing анонсировала продажи
Ксения Бородина потроллила своих советчиков
Шэрон Стоун показала свой шикарный дом
Невеста Криштиану Роналду поразила Instagram
Зрители считают, что Елена Хромина превратилась
FIFA заработала в 2017 году на $300 млн больше,
Samsung дает возможность замены смартфона в
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский растрогали
Главу киноакадемии, присуждающей премию «Оскар»,
Тюнеры сделали из пикапа Mercedes-Benz X-Class
Зрители считают, что участникам «Дома-2»
Житель Румынии не смог доказать в суде, что он жив
Для борьбы с лишним весом Елена Летучая
Представлен мини-компьютер ViewSonic NMP660
Представлен смартфон Leagoo Power 5 с батареей на
Зрители «Дома-2» считают, что Катя Зиновьева
Летные испытания ракеты «Ангара» продлены на два
Владимир Пресняков воспринимает Дмитрия Маликова
Анна и Ольга Бузова приняли участие в фотосессии
Робот-космонавт Федор появится на выставке в
В Португалии представили конфету за 7728 евро
Вирус, добывающий криптовалюту, обнаружен на
В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл
Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой
Просмотреть все новости