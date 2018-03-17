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Настя Балинская и Алексей Кудряшов примут участие в свадебном конкурсе

Участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Кудряшов снова начал стоить отношения с Анастасией Балинской.

Настя Балинская и Алексей Кудряшов примут участие в свадебном конкурсе

По словам Леши, на этот раз он настроен очень серьезно и верит, что у них с Настей все получится. Он решил пообщаться с мамой своей возлюбленной, которая, к слову, настроена против него, чтобы попытаться переубедить ее.

Кудряшов заявил, что намерен участвовать с Балинской в свадебном конкурсе. Участник считает, что они могут создать достойную конкуренцию другим парам, а может даже и выиграть.

Алексей рассказал, что верит в то, что может влюбиться в Настю за ее теплое отношение к нему. Сама же Балинская призналась, что невероятно счастлива, ведь то, к чему она так долго стремилась - наконец-то произошло.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:46
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