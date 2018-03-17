Настя Балинская и Алексей Кудряшов примут участие в свадебном конкурсе

По словам Леши, на этот раз он настроен очень серьезно и верит, что у них с Настей все получится. Он решил пообщаться с мамой своей возлюбленной, которая, к слову, настроена против него, чтобы попытаться переубедить ее.Кудряшов заявил, что намерен участвовать с Балинской в свадебном конкурсе. Участник считает, что они могут создать достойную конкуренцию другим парам, а может даже и выиграть.Алексей рассказал, что верит в то, что может влюбиться в Настю за ее теплое отношение к нему. Сама же Балинская призналась, что невероятно счастлива, ведь то, к чему она так долго стремилась - наконец-то произошло.