Шэрон Стоун показала свой шикарный дом

«Было немало странных почитателей, которые пробовали попасть в мой дом. Правоохранительные органы тогда всегда находилась поблизости. И в один прекрасный день им просто это всё надоело, в связи с чем они попросили меня поискать другое место жительства, после чего отвезли в отель. У меня просто не было выхода - я стала искать новый дом», — рассказала актриса.



Жилище, где голливудская красотка проживает вместе с сыновьями Куинном, Лэрдом и Лоэном, оказалось весьма впечатляющим. Фотографии подписчики знаменитости встретили с восторгом.В своём поместье, находящемся в Лос-Анджелесе, Стоун снялась для издания Architectural Digest. В беседе с прессой актриса также поведала, что её дом был приобретён за гонорар, полученный после выхода фильма «Основной инстинкт».Шэрон также отметила, что избавиться от предыдущего дома она решила, когда поняла, что его сложно назвать надёжным укрытием от безумных поклонников. Фанаты, которые то и дело пытались попасть внутрь, просто не давали спокойно жить и нужно было что-то предпринимать.