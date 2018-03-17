Зрители считают, что Елена Хромина превратилась из нежной девушки в истеричку

Наблюдая за этим, некоторые поклонники телепроекта вспомнили, какой Хромина появилась на Поляне «Дома-2». Изначально девушка была тихой и незаметной. И практически никто, кроме Ромы Гриценко не замечал ее.Первую известность девушка получила, лишь после перепалки с ведущей реалити-шоу Ольгой Бузовой. А ведь Гриценко изначально говорил, что девочка «с пулей в голове».После этого за Леной неоднократно были замечены истерики и скандалы, то на Острове любви, то на Поляне. Даже Саймон Марданшин на данный момент на фоне Хроминой выглядит достойно, хотя на фоне Мэри Кулешовой вел себя, как истерик.Зрители задаются вопросом: а какая на самом деле Лена Хромина? Многие даже выразили желание увидеть бывшего молодого человека Елены. Ведь неспроста тот не взял ее в жены.Хейтеры отметили, что из серой мышки, девушка превратилась в злостную истеричку.