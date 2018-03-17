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Зрители считают, что Елена Хромина превратилась из нежной девушки в истеричку

Недавно участница скандальной тиелестройки «Дом-2» Лена Хромина устроила скандал Саймону Марданшину, а в ночном выпуске еще и подралась с ним.

Наблюдая за этим, некоторые поклонники телепроекта вспомнили, какой Хромина появилась на Поляне «Дома-2». Изначально девушка была тихой и незаметной. И практически никто, кроме Ромы Гриценко не замечал ее.

Зрители считают, что Елена Хромина превратилась из нежной девушки в истеричку

Первую известность девушка получила, лишь после перепалки с ведущей реалити-шоу Ольгой Бузовой. А ведь Гриценко изначально говорил, что девочка «с пулей в голове».

После этого за Леной неоднократно были замечены истерики и скандалы, то на Острове любви, то на Поляне. Даже Саймон Марданшин на данный момент на фоне Хроминой выглядит достойно, хотя на фоне Мэри Кулешовой вел себя, как истерик.

Зрители задаются вопросом: а какая на самом деле Лена Хромина? Многие даже выразили желание увидеть бывшего молодого человека Елены. Ведь неспроста тот не взял ее в жены.

Хейтеры отметили, что из серой мышки, девушка превратилась в злостную истеричку.

Зрители считают, что Елена Хромина превратилась из нежной девушки в истеричку
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:21
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