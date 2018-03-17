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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский растрогали поклонников фотосессией в лесу

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая любит выкладывать в социальных сетях различные фото и видео, а на этот раз она решила порадовать подписчиков трогательным снимком с супругом.

На представленном фотоснимке Юлия и прославленный режиссёр Андрей Кончаловский находятся в заснеженном лесу, где с удовольствием позируют фотографу. Супруги выглядят вполне веселыми, хотя в описании актриса указала, что испытывает по поводу уходящей зимы некоторую грусть. При этом начало нового времени года даёт надежду на то, что всё будет хорошо.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский растрогали поклонников фотосессией в лесу

Фотография собрала 28 тысяч "лайков" и почти 300 комментариев. Фолловеры пишут, что Юлия и Андрей выглядят вместе очень гармонично, и даже большая разница в возрасте не является помехой этому.

В СМИ появилась информация, что у дочери Кончаловского и Высоцкой - Марии, находящейся к коме после автомобильной аварии, наблюдается положительная динамика. 19-летняя девушка начала реагировать на внешние раздражители, что даёт надежду на лучшее. Быть может, с этим и связано улучшавшееся настроение супругов, которые решили побаловать себя романтической фотосессией.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:42
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