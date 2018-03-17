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В США самолет вынужденно приземлился из-за пса

Экипаж самолета авиакомпании United Airlines принял решение о незапланированной посадке из-за случайно оказавшегося в грузовом отсеке контейнера с собакой внутри.

В США самолет вынужденно приземлился из-за пса


Авиалайнер следовал воздушным путем из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сент-Луис (штат Миссури). Уже оторвавшись от земли, члены экипажа определили, что в один из грузовых отсеков ошибочно был погружен переносной контейнер, в котором находилась собака. Было решено приземлиться в ближайшем городе Акрон (штат Огайо) для вручения питомца в руки владельцу. Так и поступили.

После прибытия в пункт назначения все пассажиры рейса получили компенсацию за причиненные неудобства.
Решение членов экипажа United Airlines вынужденно приземлиться и отдать пса хозяину было принято, скорей всего, на фоне скандала, когда несколько дней назад на борту самолета этой авиакомпании помер щенок французского бульдога, помещенный по требованию стюардессы в закрытый багажный отсек, где и задохнулся.

Руководство авиакомпании пообещало, что впредь инцидентов с животными постарается не допустить.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 18:15
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