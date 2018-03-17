Зрители считают, что участникам «Дома-2» небезопасно находиться на Сейшелах

Сейшелы называют райским островом, вот только никто не хочет туда отправляться. Участники дерутся, пары распадаются, а многие возвращаются в каких-то ожогах, ранах и с опухшими лицами.По словам поклонников телестройки, домовцам не оказывают надлежащего ухода в тропиках. Организаторам проекта стоило бы выдавать различные обеззараживающие кремы, а также тщательней предупреждать об опасных насекомых и последствиях ожогов.Вместо этого участников поят какими-то коктейлями и алкоголем, считают пользователи Сети.