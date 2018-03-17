АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Зрители считают, что участникам «Дома-2» небезопасно находиться на Сейшелах

Поклонники скандально известного телепроекта уверены, что участникам «Дома-2» не оказывают надлежащего ухода на Острове любви.

Зрители считают, что участникам «Дома-2» небезопасно находиться на Сейшелах

Сейшелы называют райским островом, вот только никто не хочет туда отправляться. Участники дерутся, пары распадаются, а многие возвращаются в каких-то ожогах, ранах и с опухшими лицами.

По словам поклонников телестройки, домовцам не оказывают надлежащего ухода в тропиках. Организаторам проекта стоило бы выдавать различные обеззараживающие кремы, а также тщательней предупреждать об опасных насекомых и последствиях ожогов.

Вместо этого участников поят какими-то коктейлями и алкоголем, считают пользователи Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский растрогали
Главу киноакадемии, присуждающей премию «Оскар»,
Тюнеры сделали из пикапа Mercedes-Benz X-Class
Зрители считают, что участникам «Дома-2»
Житель Румынии не смог доказать в суде, что он жив
Для борьбы с лишним весом Елена Летучая
Представлен мини-компьютер ViewSonic NMP660
Представлен смартфон Leagoo Power 5 с батареей на
Зрители «Дома-2» считают, что Катя Зиновьева
Летные испытания ракеты «Ангара» продлены на два
Владимир Пресняков воспринимает Дмитрия Маликова
Анна и Ольга Бузова приняли участие в фотосессии
Робот-космонавт Федор появится на выставке в
В Португалии представили конфету за 7728 евро
Вирус, добывающий криптовалюту, обнаружен на
В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл
Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой
Герцог Девоншира потратил 33 млн фунтов на
Марина Тристановна принялась эпатировать публику
Ученые: Младенцы способны к логическим
Останки Сальвадора Дали вернули в музей Каталонии
Volkswagen показал переднюю часть нового
Мужу Ксении Бородиной стыдно, что он пропустил
Mercedes-Benz создаст новую семиместную модель
Юлия Ковальчук объяснила свое участие в
Nissan запустит в серию электрический кроссовер
Саша Шева получила отказ от Андрея Денисова на
Американцы намерены возродить кроссовер Lincoln
Дарья Пынзарь скучает по мужу Сергею
Актриса Юлия Франц поразила Сеть пикантной
Просмотреть все новости