Зрители считают, что участникам «Дома-2» небезопасно находиться на Сейшелах
Поклонники скандально известного телепроекта уверены, что участникам «Дома-2» не оказывают надлежащего ухода на Острове любви.
Сейшелы называют райским островом, вот только никто не хочет туда отправляться. Участники дерутся, пары распадаются, а многие возвращаются в каких-то ожогах, ранах и с опухшими лицами.
По словам поклонников телестройки, домовцам не оказывают надлежащего ухода в тропиках. Организаторам проекта стоило бы выдавать различные обеззараживающие кремы, а также тщательней предупреждать об опасных насекомых и последствиях ожогов.
Вместо этого участников поят какими-то коктейлями и алкоголем, считают пользователи Сети.
Сейшелы называют райским островом, вот только никто не хочет туда отправляться. Участники дерутся, пары распадаются, а многие возвращаются в каких-то ожогах, ранах и с опухшими лицами.
По словам поклонников телестройки, домовцам не оказывают надлежащего ухода в тропиках. Организаторам проекта стоило бы выдавать различные обеззараживающие кремы, а также тщательней предупреждать об опасных насекомых и последствиях ожогов.
Вместо этого участников поят какими-то коктейлями и алкоголем, считают пользователи Сети.