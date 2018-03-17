Sony дарит желающим приставку PlayStation 4 и симулятор Gran Turismo Sport
Компания Sony устроила акцию, в рамках которой каждый желающий может получить приставку PlayStation 4 и диск с игрой Gran Turismo Sport бесплатно. С 17 марта текущего года пользователям стоит сделать предзаказ флагмана Sony Xperia XZ2, стоимость которого составляет 56 200 рублей.
Таким образом, если покупатель оформляет заявку на предварительный заказ и оплачивает его, он может получить от Sony бесплатную игровую консоль четвертого поколения. Стоит отметить, что стоимость самой приставки составляет 20 тысяч рублей.
Известно, что помимо PlayStaton 4 в подарок можно получить шлем виртуальной реальности PlayStation VR. Рассчитывать стоит только на один подарок.
Что касается смартфона, то его предлагают в трех расцветках – серебристая, черная и синяя. Тем не менее, в будущем ожидается появление других цветовых модификаций.
Для участия в акции, россиянам необходимо обратиться к Сarphone Warehouse и Three и заказать смартфон. Доставка может осуществляться логистическими компаниями или почтой.
Таким образом, если покупатель оформляет заявку на предварительный заказ и оплачивает его, он может получить от Sony бесплатную игровую консоль четвертого поколения. Стоит отметить, что стоимость самой приставки составляет 20 тысяч рублей.
Известно, что помимо PlayStaton 4 в подарок можно получить шлем виртуальной реальности PlayStation VR. Рассчитывать стоит только на один подарок.
Что касается смартфона, то его предлагают в трех расцветках – серебристая, черная и синяя. Тем не менее, в будущем ожидается появление других цветовых модификаций.
Для участия в акции, россиянам необходимо обратиться к Сarphone Warehouse и Three и заказать смартфон. Доставка может осуществляться логистическими компаниями или почтой.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45