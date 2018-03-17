Бывший инженер Lamborghini намерен собрать 30-летний суперкар с мотором V16

Суперкар Cizeta V16T основан на пространственной раме с сотовой структурой. Изначально это был суперкар с задним приводом, оснащённый подвеской с двойными поперечными рычагами.Суперкар отличался двигателем V16, который расположен поперечно, он собран из двух агрегатов V8 от Lamborghini Urraco. Силовой агрегат выдаёт 540 «лошадей», его работа осуществляется на пару с 5-ступенчатой «механикой». Что касается динамических характеристик автомобиля, то до 100 км/час он разгоняется за 4 секунды, максимум разгоняясь до 328 километров в час.В период с 1991 по 1995 год было создано 19 суперкаров Cizeta, ещё три экземпляра были собраны с 1999 по 2006 год.