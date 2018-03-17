В UMIDIGI рассказали о новом бюджетном смартфоне A1 Pro

Так сообщается, что работать смартфон будет на основе процессора MediaTek MT6739 SoC. Модуль оперативной памяти предлагает 3 гигабайта объема, на встроенном накопителе данных окажется 16 Гб свободного пространства. В качестве дисплея выступит матрица с диагональю в 5,5 дюйма с разрешением HD +, при этом разработчиком выступит компания Sharp.Помимо этого в A1 Pro присутствует основная камера с двумя сенсорами на 13 и 5 Мп, а также фронтальный модуль с разрешением датчика в 5 Мп. За автономность всей системы ответит аккумулятор с емкостью в 3150 мАч. Отмечается, что батарея позволит заряжать себя в быстром режиме 5V2A. Операционной системой выбрана платформа Android 8.1 Oreo.Вследствие такой информации, некоторые эксперты считают бюджетник одним из самых подходящих вариантов для любителей сэкономить и получить приемлемое оснащение.