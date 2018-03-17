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В UMIDIGI рассказали о новом бюджетном смартфоне A1 Pro

Представители компании UMIDIGI решили раскрыть некоторые подробности о смартфоне A1 Pro, который должен будет войти в линейку бюджетных мобильных устройств. Первые слухи об этом девайсе попали в Сети только на прошлой неделе.

В UMIDIGI рассказали о новом бюджетном смартфоне A1 Pro


Так сообщается, что работать смартфон будет на основе процессора MediaTek MT6739 SoC. Модуль оперативной памяти предлагает 3 гигабайта объема, на встроенном накопителе данных окажется 16 Гб свободного пространства. В качестве дисплея выступит матрица с диагональю в 5,5 дюйма с разрешением HD +, при этом разработчиком выступит компания Sharp.

Помимо этого в A1 Pro присутствует основная камера с двумя сенсорами на 13 и 5 Мп, а также фронтальный модуль с разрешением датчика в 5 Мп. За автономность всей системы ответит аккумулятор с емкостью в 3150 мАч. Отмечается, что батарея позволит заряжать себя в быстром режиме 5V2A. Операционной системой выбрана платформа Android 8.1 Oreo.

Вследствие такой информации, некоторые эксперты считают бюджетник одним из самых подходящих вариантов для любителей сэкономить и получить приемлемое оснащение.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:15
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