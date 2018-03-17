Власти Китая решили присваивать гражданам персональный рейтинг

Граждане КНР с низкими показателями в системе социального кредита не смогут купить, к примеру, билеты на самолет или поезд.А персональный рейтинг каждый китаец получит после оценивания его образования, уровня дохода и карьерных достижений. Также рейтинг будет зависеть определенным образом и от поведения пользователя в интернете. Помимо прочего, низкие рейтинговые показатели чреваты трудностями в случае трудоустройства.В КНР, кроме этого новшества, сформируют, как минимум, три новых министерства: природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций и управление по иммиграционным вопросам.