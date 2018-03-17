Oppo F7 оснастят 25-мегапиксельной фронтальной камерой
На сайте Slashleaks были опубликованы реальные изображения нового смартфона Oppo F7, который должен получить качественную 25-мегапиксельную фронтальную камеру, дополненную технологией искусственного интеллекта. Интересно, что при этом цена устройства должна быть не очень высокой.
Отмечается, что в продаже появится две модификации данного девайса - Oppo F7 и F7 Youth, оснащенный корпусом из металла. Объем встроенной памяти Oppo F7 составит 128 гигабайт. Также в устройстве появится 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080 х 2280, то есть Full HD, а соотношение сторон матрицы будет на уровне 19:9. Передняя панель смартфона на 90% покроет экраном.
Что касается основных изюминок мобильного телефона, то о них информация появится позже, поскольку официальный анонс новинки запланирован на мероприятии, которое проведут в Мумбае 26 марта.
Отмечается, что в продаже появится две модификации данного девайса - Oppo F7 и F7 Youth, оснащенный корпусом из металла. Объем встроенной памяти Oppo F7 составит 128 гигабайт. Также в устройстве появится 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080 х 2280, то есть Full HD, а соотношение сторон матрицы будет на уровне 19:9. Передняя панель смартфона на 90% покроет экраном.
Что касается основных изюминок мобильного телефона, то о них информация появится позже, поскольку официальный анонс новинки запланирован на мероприятии, которое проведут в Мумбае 26 марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:30