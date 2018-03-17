Oppo F7 оснастят 25-мегапиксельной фронтальной камерой

Отмечается, что в продаже появится две модификации данного девайса - Oppo F7 и F7 Youth, оснащенный корпусом из металла. Объем встроенной памяти Oppo F7 составит 128 гигабайт. Также в устройстве появится 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080 х 2280, то есть Full HD, а соотношение сторон матрицы будет на уровне 19:9. Передняя панель смартфона на 90% покроет экраном.Что касается основных изюминок мобильного телефона, то о них информация появится позже, поскольку официальный анонс новинки запланирован на мероприятии, которое проведут в Мумбае 26 марта.