Александр Цекало заметно похорошел

На кинопремии присутствовали также Алика Смехова, Ольга Кабо, Светлана Камынина. Появившийся на премии Александр Цекало собирался пройти незамеченным мимо гостей, а также корреспондентов. Однако похудевшее тело режиссёра сразу привлекло внимание. Телеведущий в свои пятьдесят шесть лет выглядел молодым, а также подтянутым.В свою очередь Цекало не стал распространяться, каким образом он смог за короткий срок добиться таких результатов. По мнению инсайдеров, это является заслугой молодой супруги режиссёра - Виктории Галушки. Женщина своими идеальными формами как мотиватор действует на российскую знаменитость.