Александр Цекало заметно похорошел
Похорошевший Александр Цекало пятнадцатого марта посетил кинопремию Ассоциации продюсеров. В рамках данного мероприятия известный российский телеведущий продемонстрировал свою похорошевшую подтянутую фигуру.
На кинопремии присутствовали также Алика Смехова, Ольга Кабо, Светлана Камынина. Появившийся на премии Александр Цекало собирался пройти незамеченным мимо гостей, а также корреспондентов. Однако похудевшее тело режиссёра сразу привлекло внимание. Телеведущий в свои пятьдесят шесть лет выглядел молодым, а также подтянутым.
В свою очередь Цекало не стал распространяться, каким образом он смог за короткий срок добиться таких результатов. По мнению инсайдеров, это является заслугой молодой супруги режиссёра - Виктории Галушки. Женщина своими идеальными формами как мотиватор действует на российскую знаменитость.
На кинопремии присутствовали также Алика Смехова, Ольга Кабо, Светлана Камынина. Появившийся на премии Александр Цекало собирался пройти незамеченным мимо гостей, а также корреспондентов. Однако похудевшее тело режиссёра сразу привлекло внимание. Телеведущий в свои пятьдесят шесть лет выглядел молодым, а также подтянутым.
В свою очередь Цекало не стал распространяться, каким образом он смог за короткий срок добиться таких результатов. По мнению инсайдеров, это является заслугой молодой супруги режиссёра - Виктории Галушки. Женщина своими идеальными формами как мотиватор действует на российскую знаменитость.