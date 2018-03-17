Анна и Ольга Бузова приняли участие в фотосессии новой коллекции Olga Buzova Design

«Что младшая, что старшая – обе красавицы», «Такие дружные, это очень круто», «Мы с сестрой, к сожалению, не так хорошо ладим», «Аня и Оля так похожи, и внешностью, и фигурами», «Очень любим вас, сестренки», - пишут они в комментариях.

Несколько дней назад теледива ездила в студию для того, чтобы принять участие в фотосессии новой коллекции своей одежды. Небольшой бекстейдж этой съемки был опубликован на официальной странице бренда.Стоит отметить, что зачастую в процессе участвует и Анна Бузова, младшая сестра знаменитости, которая надевает аналогичные с Олей наряды, только в другой расцветке.При этом нельзя сказать, что поклонники Бузовой не любят ее сестру, наоборот, они считают девушку очень красивой и любят смотреть на их совместные фотографии и видео.