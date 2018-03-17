Анна и Ольга Бузова приняли участие в фотосессии новой коллекции Olga Buzova Design
Многие фанаты Ольги Бузовой прекрасно знают, что работа на телевидении, выступление на сцене в качестве ведущей, а также игра в театре и кино, далеко не все ее занятия. Множество своего времени она посвящает и своему бренду Olga Buzova Design.
Несколько дней назад теледива ездила в студию для того, чтобы принять участие в фотосессии новой коллекции своей одежды. Небольшой бекстейдж этой съемки был опубликован на официальной странице бренда.
Стоит отметить, что зачастую в процессе участвует и Анна Бузова, младшая сестра знаменитости, которая надевает аналогичные с Олей наряды, только в другой расцветке.
При этом нельзя сказать, что поклонники Бузовой не любят ее сестру, наоборот, они считают девушку очень красивой и любят смотреть на их совместные фотографии и видео.
Несколько дней назад теледива ездила в студию для того, чтобы принять участие в фотосессии новой коллекции своей одежды. Небольшой бекстейдж этой съемки был опубликован на официальной странице бренда.
Стоит отметить, что зачастую в процессе участвует и Анна Бузова, младшая сестра знаменитости, которая надевает аналогичные с Олей наряды, только в другой расцветке.
При этом нельзя сказать, что поклонники Бузовой не любят ее сестру, наоборот, они считают девушку очень красивой и любят смотреть на их совместные фотографии и видео.
«Что младшая, что старшая – обе красавицы», «Такие дружные, это очень круто», «Мы с сестрой, к сожалению, не так хорошо ладим», «Аня и Оля так похожи, и внешностью, и фигурами», «Очень любим вас, сестренки», - пишут они в комментариях.