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Анна и Ольга Бузова приняли участие в фотосессии новой коллекции Olga Buzova Design

Многие фанаты Ольги Бузовой прекрасно знают, что работа на телевидении, выступление на сцене в качестве ведущей, а также игра в театре и кино, далеко не все ее занятия. Множество своего времени она посвящает и своему бренду Olga Buzova Design.

Несколько дней назад теледива ездила в студию для того, чтобы принять участие в фотосессии новой коллекции своей одежды. Небольшой бекстейдж этой съемки был опубликован на официальной странице бренда.

Анна и Ольга Бузова приняли участие в фотосессии новой коллекции Olga Buzova Design

Стоит отметить, что зачастую в процессе участвует и Анна Бузова, младшая сестра знаменитости, которая надевает аналогичные с Олей наряды, только в другой расцветке.

При этом нельзя сказать, что поклонники Бузовой не любят ее сестру, наоборот, они считают девушку очень красивой и любят смотреть на их совместные фотографии и видео.

«Что младшая, что старшая – обе красавицы», «Такие дружные, это очень круто», «Мы с сестрой, к сожалению, не так хорошо ладим», «Аня и Оля так похожи, и внешностью, и фигурами», «Очень любим вас, сестренки», - пишут они в комментариях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:19
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