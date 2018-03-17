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Российские вузы снабдят священниками и встроенными церквями

16 марта патриарх Кирилл на открывшемся заседании Высшего церковного совета РПЦ поддержал идею служения священников его церкви в высших учебных заведениях России и активизации этого процесса.

Российские вузы снабдят священниками и встроенными церквями


Говоря об университетском священнике и домовой церкви, он сослался на пример Оксфордского и Гарвардского университетов, подчеркнув, что эта практика является «демонстрацией исторической связи христианства и науки».

Работать с российскими студентами будут отобранные православные священники с высшим светским образованием. Их миссию глава РПЦ видит в ответе на критику в адрес церкви, в частности, относительно стереотипа о вечном конфликте науки и религии.

Патриарх подчеркивает, что проект по внедрению университетского священства – это не клерикальный поход на науку, а восстановление традиции.

Кроме того, 28 февраля патриарх Кирилл огласил о «символическом финале» атеистической системы образования в России. Свидетельством этому, по его мнению, стало государственное финансирование теологического образования.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 15:45
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