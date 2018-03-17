Российские вузы снабдят священниками и встроенными церквями

Говоря об университетском священнике и домовой церкви, он сослался на пример Оксфордского и Гарвардского университетов, подчеркнув, что эта практика является «демонстрацией исторической связи христианства и науки».Работать с российскими студентами будут отобранные православные священники с высшим светским образованием. Их миссию глава РПЦ видит в ответе на критику в адрес церкви, в частности, относительно стереотипа о вечном конфликте науки и религии.Патриарх подчеркивает, что проект по внедрению университетского священства – это не клерикальный поход на науку, а восстановление традиции.Кроме того, 28 февраля патриарх Кирилл огласил о «символическом финале» атеистической системы образования в России. Свидетельством этому, по его мнению, стало государственное финансирование теологического образования.