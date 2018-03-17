В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл накануне свадьбы с принцем Гарри

Весь интернет теперь может любоваться фотоснимками топлес американской актрисы, при этом на некоторых из них чётко просматривается обнажённая грудь.Некоторые время назад, когда Меган не имела никакого отношения к королевской семье, эти фотоснимки не вызвали бы такого ажиотажа, но сейчас к ней приковано пристальное внимание, а то, что было в порядке вещей тогда, сейчас осуществить невозможно.Можно вспомнить громкий скандал, когда в папарацци сумел добыть фотографии супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая загорала в купальнике. Королевская чета приняла решение обратиться в суд с исковым заявлением, дабы наказать наглого журналиста, а также издание, которое посмело на своих страницах такое публиковать. Как будут развиваться события в случае Меган Маркл, пока неизвестно.Сперва Елизавета II была сильно против брака принца Гарри с американской артисткой, но затем всё же дала своё согласие. Свадьба состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.