В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл накануне свадьбы с принцем Гарри
В Сети появились фотоснимки, на которых изображена в обнажённом виде невеста принца Гарри Меган Маркл. Подобное может очень сильно расстроить королеву Елизавету II.
Весь интернет теперь может любоваться фотоснимками топлес американской актрисы, при этом на некоторых из них чётко просматривается обнажённая грудь.
Некоторые время назад, когда Меган не имела никакого отношения к королевской семье, эти фотоснимки не вызвали бы такого ажиотажа, но сейчас к ней приковано пристальное внимание, а то, что было в порядке вещей тогда, сейчас осуществить невозможно.
Можно вспомнить громкий скандал, когда в папарацци сумел добыть фотографии супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая загорала в купальнике. Королевская чета приняла решение обратиться в суд с исковым заявлением, дабы наказать наглого журналиста, а также издание, которое посмело на своих страницах такое публиковать. Как будут развиваться события в случае Меган Маркл, пока неизвестно.
Сперва Елизавета II была сильно против брака принца Гарри с американской артисткой, но затем всё же дала своё согласие. Свадьба состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Весь интернет теперь может любоваться фотоснимками топлес американской актрисы, при этом на некоторых из них чётко просматривается обнажённая грудь.
Некоторые время назад, когда Меган не имела никакого отношения к королевской семье, эти фотоснимки не вызвали бы такого ажиотажа, но сейчас к ней приковано пристальное внимание, а то, что было в порядке вещей тогда, сейчас осуществить невозможно.
Можно вспомнить громкий скандал, когда в папарацци сумел добыть фотографии супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая загорала в купальнике. Королевская чета приняла решение обратиться в суд с исковым заявлением, дабы наказать наглого журналиста, а также издание, которое посмело на своих страницах такое публиковать. Как будут развиваться события в случае Меган Маркл, пока неизвестно.
Сперва Елизавета II была сильно против брака принца Гарри с американской артисткой, но затем всё же дала своё согласие. Свадьба состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.