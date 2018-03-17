АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл накануне свадьбы с принцем Гарри

В Сети появились фотоснимки, на которых изображена в обнажённом виде невеста принца Гарри Меган Маркл. Подобное может очень сильно расстроить королеву Елизавету II.

Весь интернет теперь может любоваться фотоснимками топлес американской актрисы, при этом на некоторых из них чётко просматривается обнажённая грудь.

В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл накануне свадьбы с принцем Гарри

Некоторые время назад, когда Меган не имела никакого отношения к королевской семье, эти фотоснимки не вызвали бы такого ажиотажа, но сейчас к ней приковано пристальное внимание, а то, что было в порядке вещей тогда, сейчас осуществить невозможно.

Можно вспомнить громкий скандал, когда в папарацци сумел добыть фотографии супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая загорала в купальнике. Королевская чета приняла решение обратиться в суд с исковым заявлением, дабы наказать наглого журналиста, а также издание, которое посмело на своих страницах такое публиковать. Как будут развиваться события в случае Меган Маркл, пока неизвестно.

Сперва Елизавета II была сильно против брака принца Гарри с американской артисткой, но затем всё же дала своё согласие. Свадьба состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский растрогали
Главу киноакадемии, присуждающей премию «Оскар»,
Тюнеры сделали из пикапа Mercedes-Benz X-Class
Зрители считают, что участникам «Дома-2»
Житель Румынии не смог доказать в суде, что он жив
Для борьбы с лишним весом Елена Летучая
Представлен мини-компьютер ViewSonic NMP660
Представлен смартфон Leagoo Power 5 с батареей на
Зрители «Дома-2» считают, что Катя Зиновьева
Летные испытания ракеты «Ангара» продлены на два
Владимир Пресняков воспринимает Дмитрия Маликова
Анна и Ольга Бузова приняли участие в фотосессии
Робот-космонавт Федор появится на выставке в
В Португалии представили конфету за 7728 евро
Вирус, добывающий криптовалюту, обнаружен на
В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл
Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой
Герцог Девоншира потратил 33 млн фунтов на
Марина Тристановна принялась эпатировать публику
Ученые: Младенцы способны к логическим
Останки Сальвадора Дали вернули в музей Каталонии
Volkswagen показал переднюю часть нового
Мужу Ксении Бородиной стыдно, что он пропустил
Mercedes-Benz создаст новую семиместную модель
Юлия Ковальчук объяснила свое участие в
Nissan запустит в серию электрический кроссовер
Саша Шева получила отказ от Андрея Денисова на
Американцы намерены возродить кроссовер Lincoln
Дарья Пынзарь скучает по мужу Сергею
Актриса Юлия Франц поразила Сеть пикантной
Просмотреть все новости