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Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой телеведущей Марией Рыбаковой

На днях гостем шоу «ОК на связи!», который транслируется в соцсетях в режиме прямого эфира, стал известный российский исполнитель Владимир Пресняков.

Стоит отметить, что выпуск с артистом получился «на грани», поскольку зрители сочли, что мужчина позволил себе лишнего. Он чувствовал себя очень расслаблено, а некоторые даже назвали его пьяным.

Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой телеведущей Марией Рыбаковой

Все дело в том, что в студию Владимир пришел с фляжкой, из которой по ходу эфира постоянно что-то пил. По мнению многих, в ней был именно алкоголь, о чем свидетельствовала развязность музыканта.

В целом беседа с Пресняковым получилась достаточно увлекательной, но больше всего публике запомнился рассказ о размере его «мужского достоинства».

Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой телеведущей Марией Рыбаковой

А на последних минутах артист так разошелся, что забыл обо всех правилах приличия и продемонстрировал открытый интерес к ведущей шоу Марии Рыбаковой. На глазах у зрителей он поинтересовался у девушки, какие у нее планы на вечер, а после того, как она ответила, что занята, продолжил свои расспросы.

Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой телеведущей Марией Рыбаковой

Многие посчитали, что мужчина открыто флиртовал с молоденькой Марией и возмутились, напомнив ему, что у него есть супруга и маленький сын.

Что качается самой жены Преснякова, Натальи Подольской, то она пока никак не прокомментировала развязное поведение своего супруга.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:49
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