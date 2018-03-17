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Марина Тристановна принялась эпатировать публику вместо Таты и Валерия Блюменкранц

По всей видимости, Валерий Блюменкранц отказался дебоширить и крутить интриги с другими девушками, так же и Тата не захотела изменять супругу, а значит, Марине Тристановне приходится отдуваться за всю семью.

Марина Тристановна принялась эпатировать публику вместо Таты и Валерия Блюменкранц

На днях женщина в компании Саши Черно пыталась заинтриговать телезрителей, описывая в красках, как Ирина Александровна пытается закрутить роман с будущим отчимом Таты Блюменкранц. Ложь, в принципе, для телепроекта норма, так что никто не удивился тому, что Марина Тристановна, включив фантазию, начала выдавать желаемое за действительное.

Однако позже на лобном месте махинации Черно и Тристановны провалились, так как выяснилось, что Ирина Александровна никогда даже не была знакома с Александром. К тому же, это не она начала первой написывать ему, а все в точности, да наоборот.

Следовательно, все претензии должны быть адресованы именно к нему.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40
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