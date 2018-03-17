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Ученые считают сахарозаменитель вредным для здоровья

Ранее специалисты считали такой продукт как сахарозаменитель безвредным и малокалорийным. Теперь ученые уверены в его опасности для здоровья организма человека, поэтому полезные свойства таких компонентов уже ставятся под сомнение.

Ученые считают сахарозаменитель вредным для здоровья


Так было проведено ряд исследований, в рамках которых было установлено, что сахарозаменитель способен вредить организму, даже имея низкий уровень калорийности. Специалисты считают, что в большей мере рискуют люди, которые имеют какие-либо заболевания воспалительного характера. Было установлено, что регулярное употребление такого компонента в пищу на протяжении шести недель ведет к резкому ухудшению здоровья.

Отмечается, что проверялось пагубное действие подсластителя на лабораторных грызунах, которые страдали от болезни Крона, то есть от воспалений в кишечнике. После подключения сахарозаменителей к рациону питания, здоровье мышей стало хуже. Ученые утверждают, что проблема заключается в ослаблении стенок кишечника к воздействию бактерий, поэтому проблема начинает прогрессировать.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00
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