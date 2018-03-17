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Новый хэтчбек Kia K2S полностью рассекретили в сети

В компании Kia готовят к выходу на рынок хэтчбек K2S. Новый автомобиль представляет собой российскую версию Kia Rio актуальной генерации в пятидверном кузове.

Новый хэтчбек Kia K2S полностью рассекретили в сети


Автомобиль Kia K2 для китайского рынка начнут производить со второго квартала текущего года в трёх модификациях — это внедорожная версия KX Cross, седан К2 и хэтчбек K2S. В начале февраля текущего года был рассекречен экстерьер новинки, а сейчас в сеть выложили фотографии интерьера.

В частности, Kia K2S для китайского рынка получил иные бамперы, видоизменённые противотуманные фары и увеличенные воздухозаборники. При этом карма автомобиля имеет сходство с псевдопаркетником X-Line, а интерьер новинки идентичен с российским Kia Rio.

Изначально на китайском рынке Kia K2S будет предложен только с бензиновым двигателем объёмом 1,4 литра производительностью 107 лошадиных сил. Его работа будет осуществляться на пару с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:45
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