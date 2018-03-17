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Other World Computing анонсировала продажи хранилища данных Mercury Elite Pro Quad

Компания Other World Computing представила новое хранилище для данных Mercury Elite Pro Quad, которое можно будет использовать в компьютерных системах с программной платформой Windows и macOS. Сообщается, что стоимость устройства без накопителей обойдется в 300 долларов, а в конфигурации с суммарным объемом памяти в 48 Тбайт его предложат за 3000 долларов.

Other World Computing анонсировала продажи хранилища данных Mercury Elite Pro Quad


В «коробке» имеется четыре разъема для установки четырех накопителей данных. Так туда можно подключить жесткие диски или же твердотельные модули 3,5 или 2,5 дюйма. Для подключения используется интерфейс Serial ATA 3.0.

Максимальный объем памяти, который вместит в себе хранилище, составит 48 Тбайт. Помимо этого пользователь сможет создавать RAID-массивы.
В Mercury Elite Pro Quad предусмотрен интерфейс USB 3.1 Gen 2, который используется для синхронизации с компьютерной системой. Таким образом, пропускная способность будет достигать 10 Гбит/сек, а скорость передачи данных – 947 Мб\сек.

Доступ к накопителям можно заблокировать с помощью специального ключа. Вес все модификации 3,6 кг. Предлагается опция светодиодного индикатора активности.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:30
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