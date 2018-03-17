FIFA заработала в 2017 году на $300 млн больше, чем планировала

По словам главы FIFA Джанни Инфантино, FIFA взяла на себя обязательство восстановить доверие к себе, увеличив финансовые вложения в развитие мирового футбола. И, похоже, сейчас эти намерения начали реализовываться. Финансовое положение FIFA выровнялось, растет интерес со стороны партнеров, что позволило успешно внедрять программу по развитию футбола. Это обстоятельство увеличило поддержку всех ассоциаций FIFA до беспрецедентного уровня,— подчеркнул господин Инфантино.Из отчета также следует, что FIFA ожидает еще получения $5,555 миллиардов согласно с заключенными контрактами на 2015–2018 годы. Кроме того, в Федерацию подали 1554 заявки футбольные ассоциации со всего мира для вхождения в список Программы мирового развития футбола от FIFA, которая стартовала в 2016 году.