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Мужу Ксении Бородиной стыдно, что он пропустил прошлые выборы

Уже завтра в России пройдет самое ожидаемое событие года – выборы президента. В связи с этим многие селебрити призывают своих подписчиков не оставаться в стороне и отдать свой голос за достойного кандидата.

Мужу Ксении Бородиной стыдно, что он пропустил прошлые выборы

Не стал отставать и супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров. В своем микроблоге он создал пост, в котором сообщил, что прошлые выборы пропустил и ему очень стыдно из-за этого.

По мнению мужчины, нельзя позволять кому-то принимать за себя решения, даже если уверен в его правоте.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в начале публикации Курбан поинтересовался, пойдут ли его фанаты на выборы или нет, мнения их он не узнает. А все потому, что он запретил комментирование.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:57
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