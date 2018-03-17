Мужу Ксении Бородиной стыдно, что он пропустил прошлые выборы

Не стал отставать и супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров. В своем микроблоге он создал пост, в котором сообщил, что прошлые выборы пропустил и ему очень стыдно из-за этого.По мнению мужчины, нельзя позволять кому-то принимать за себя решения, даже если уверен в его правоте.Стоит отметить, что несмотря на то, что в начале публикации Курбан поинтересовался, пойдут ли его фанаты на выборы или нет, мнения их он не узнает. А все потому, что он запретил комментирование.