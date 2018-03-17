Samsung дает возможность замены смартфона в России по программе обмена

Как отмечено в пресс-релизе, для пользователя достаточно зайти на соответствующую страницу сайта компании и самому рассчитать, посредством онлайн-калькулятора, размер доступной скидки на смартфон. Для участия в предложенной программе, главное, что нужно сделать, это обменять модель своего старого устройства на скидку для покупки нового смартфона. Делается все в салонах Samsung или магазинах партнеров.Так же, в сообщениях компании указывается, что запуск программы trade-in, основан на начале продаж в России смартфонов нового направления - Samsung Galaxy S9 и S9+. Они заменят все гаджеты из восьмой серии. Причем предварительные заказы новых смартфонов доступны с конца февраля.Проведение оценки устройства, проходит в присутствии покупателя, непосредственно в салонах компании.