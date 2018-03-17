Юлия Ковальчук объяснила свое участие в реалити-шоу «Дом-2»
Популярная певица Юлия Ковальчук оправдалась за свое выступление на молодежном шоу «Дом-2», где некоторое время назад презентовала новую песню «Тебе».
Некоторые пользователи обвинили Юлию в том, что она приняла участие в скандальном телепроекте, но у Ковальчук свое мнение на по этому поводу.
Певица считает, что музыка как и спорт должна быть вне форматов, предрассудков и возрастов.
При этом выступление Ковальчук на телестройке никак не повлияло на количество подписчиков певицы в Instagram и она отметила, что у нее совершенно другая аудитория, которой интересно ее творчество и ее жизнь.
Юлия не стремится обнажать личную жизнь, так как не желает превращаться из артистки в блогершу, которую интересует исключительно детская тема. Напомним, что в 2017 году у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родилась дочь и молодая мама старается уделять наследнице больше времени.
Некоторые пользователи обвинили Юлию в том, что она приняла участие в скандальном телепроекте, но у Ковальчук свое мнение на по этому поводу.
Певица считает, что музыка как и спорт должна быть вне форматов, предрассудков и возрастов.
При этом выступление Ковальчук на телестройке никак не повлияло на количество подписчиков певицы в Instagram и она отметила, что у нее совершенно другая аудитория, которой интересно ее творчество и ее жизнь.
Юлия не стремится обнажать личную жизнь, так как не желает превращаться из артистки в блогершу, которую интересует исключительно детская тема. Напомним, что в 2017 году у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родилась дочь и молодая мама старается уделять наследнице больше времени.